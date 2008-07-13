Автоперевізники створили тіньову мережу на київському напрямку

Рівненські автоперевізники створили тіньову мережу перевезень на київському напрямку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, цей факт було встановлено в результаті перевірок автоперевізників, які працюють на київському напрямку, проведених правоохоронцями Рівненщини та працівниками територіального відділення Головавтоінспекції у першому півріччі 2008 року.

Загалом за результатами перевірок було винесено 645 постанов про порушення законодавства щодо нерегулярних автобусних перевезень та нараховано штрафних санкцій на суму понад 740 тис. грн.

За даними прокуратури, перевірки засвідчили, що в області створено тіньову мережу регулярних перевезень на київському напрямку, які маскуються під нерегулярні перевезення, хоча рейси оформляються у відповідності з діючим законодавством.

Тобто на вказаному напрямку здійснюються регулярні перевезення пасажирів, але без проходження перевізниками процедури конкурсу, без дозволу замовника перевезень, тобто нелегально. Такі „нерегулярні" перевезення є найбільш потенційно небезпечними з точки зору безпеки автоперевезень.