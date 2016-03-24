У Нацгвардії анонсували формування першого професійного батальйону легкої піхоти

Про таке в ефірі 5 каналу заявив командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров.

«До кінця травня ми повинні сформувати боєздатний батальйон. Бригада повинна мати: підрозділи піхотного спрямування, це будуть три такі батальйони, будуть бойові підрозділи вогневої підтримки, будуть підрозділи забезпечення, навіть є підрозділ, який забезпечує розвідку за допомогою літальних апаратів. Це комплексний підхід. До кінця 2016 року ми повинні дійти, якщо темпи не знизяться, до 50% цієї бригади. Сама бригада буде нараховувати 2,5 тис. і в залежності від задач може розширюватися», - сказав Аллеров.

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За словами командувача Нацгвардії, підрозділ швидкого реагування НГУ створюється спеціально «під загрози», які сьогодні існують для нашої держави.

«Унікальність цієї бригади в тому, що вона створена під загрози, які сьогодні існують для нашої держави. Це участь в Антитерористичній операції разом зі Збройними Силами на передовій при виконанні завдань по звільненню міст і селищ на Сході України. В подальшому, я сподіваюсь, що це, буде й Крим. ... також ми не повинні допустити примусовим характером зміни уряду, влади, тобто ми охороняємо безпосередньо спокій і роботу керівництва нашої держави», - зазначив Аллеров.