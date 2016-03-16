Порошенко затвердив нову Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони: головна загроза - Росія

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, основною метою реформування та розвитку сектору безпеки і оборони визначено формування та підтримання спроможностей, що дасть змогу гарантовано забезпечити адекватне і гнучке реагування на весь спектр загроз національній безпеці України, раціонально використовуючи наявні у держави можливості і ресурси.

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Згідно з документом, найбільш актуальними у середньостроковій перспективі залишатимуться, зокрема, загроза агресивних дій Росії для виснаження української економіки і підриву суспільно-політичної стабільності з метою знищення України і захоплення її території, застосування воєнної сили, а також технологій гібридної війни; тимчасова окупація РФ території Криму та подальші дії щодо дестабілізації обстановки у Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні.

Також загрозами для України є розвідувально-підривна і диверсійна діяльність Росії та інших держав і дії, спрямовані на розпалювання міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі і ненависті, сепаратизму і тероризму, створення і всебічна підтримка маріонеткових квазідержавних утворень на тимчасово окупованій території частини Донецької та Луганської областей; нарощування РФ військових угруповань поблизу державного кордону України та на тимчасово окупованій українській території, у тому числі розміщення на півострові Крим тактичної ядерної зброї; діяльність на території України екстремістських злочинних озброєних угруповань, що спрямована на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні, порушення функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування та блокування важливих об'єктів промисловості й інфраструктури. Крім того, безпековим викликом визначається можливе використання території України для ведення бойових дій у разі виникнення воєнного конфлікту між державами-членами НАТО і РФ.

Реформування сектору безпеки та оборони передбачає реалізацію комплексу завдань, які полягають, зокрема, у запровадженні принципів і стандартів, прийнятих у державах-членах ЄС та НАТО; дотриманні принципів верховенства права, патріотизму, компетентності та департизації; підвищенні рівня координації та взаємодії; упровадженні ефективної уніфікованої системи планування та управління ресурсами з використанням сучасних європейських та євроатлантичних підходів; створенні національної системи кібербезпеки; професіоналізації сил оборони та створенні необхідного військового резерву; зміцненні взаємодії з партнерськими спецслужбами держав-членів НАТО, зокрема вжитті конкретних заходів взаємної довіри.

РНБО доручила Кабінету міністрів забезпечити розроблення та внесення законопроектів, спрямованих на реалізацію положень вказаної Концепції.

У тримісячний строк уряд, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони мають розробити з урахуванням положень Концепції концептуальні та програмні документи розвитку складових сектору безпеки і оборони, а у двомісячний строк Міністерство оборони повинне доопрацювати Стратегічний оборонний бюлетень України та внести його на розгляд РНБО.

Цим документом визнається таким, що втратив чинність, указ президента від 29 грудня 2012 року № 772 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року "Про Концепцію реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року".