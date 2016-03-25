Затримали другого підозрюваного у вбивстві адвоката Грабовського, який вказав на місце злочину

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

"Вчора вранці завдяки скрупульозній роботі невеликої групи найкращих офіцерів СБУ разом зі слідчими військової прокуратури та Одеського СБУ затримали ще одну особу, крім заарештованого більше тижня тому, одного з виконавців зникнення адвоката Грабовського", - заявив він.

"Після цього у процесі проведення інтенсивних слідчих та оперативно-технічних засобів отримані були покази особи, до вчорашнього дня про існування якої ми не знали. Ця друга особа була затримана в Одеській області і в процесі слідчих дій були отримані дані від цієї особи про місце, обставини вбивства адвоката Грабовського", - додав Матіос.

Читайте такожТіло адвоката Грабовського знайдено у Черкаській області - джерело

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений зниклим безвісти, знайдений убитим.

В асоціації також заявили, що вже затримані підозрювані у вбивстві.

10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який мешкав у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.