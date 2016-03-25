У Вищому госпсуді заперечують, що СБУ затримала за хабар їх суддю Швеця: він на робочому місці

Про це повідомляє прес-служба ВГСУ.

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"Засобами масової інформації розповсюджено повідомлення про затримання судді Вищого господарського суду України Віктора Швеця. У той же час таке затримання не здійснювалося, а суддя перебуває на своєму робочому місці", - підкреслюється в повідомленні на сайті суду.

Як додали в прес-службі, "за повідомленням самого Віктора Швеця, у нього існує особистий конфлікт, який виник на основі цивільно-правових відносин".

Крім того, представник прес-служби ВГСУ в коментарі УНІАН звернула увагу, що слідчі дії щодо судді, в тому числі і його арешт, повинні проходити за спеціальною процедурою, необхідно, зокрема, "дозвіл Верховної Ради".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в СБУ заявили про затримання судді ВГСУ Швеця за хабар.

За словами речника СБУ Олени Гітлянської, Швець був затриманий пізно увечері 24 березня працівниками СБУ спільно з працівниками військової прокуратури. У СБУ розповіли, що під час проведених обшуків вдома і в робочому кабінеті затриманого вилучили чималі суми грошових коштів і паспорт громадянина іншої держави.

Відкрито кримінальне провадження за ст 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Згодом в СБУ повідомили, що затриманого за хабарництво судді Вищого госпсуду Швецю суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.