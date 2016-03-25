СБУ: у затриманого судді Вищого госпсуду знайшли паспорт громадянина іншої держави

Як повідомила прес-секретар Служби безпеки України (СБУ) Олена Гітлянська, під час проведених обшуків вдома та робочому кабінеті затриманого раніше судді Вищого господарського суду України Віктора Швеця вилучили чималі суми коштів та паспорт громадянина іншої держави.

"Під час обшуків в помешканнях та робочому кабінеті були вилучені інші суми грошей та боргові розписки, а також паспорт на ім’я громадянина іншої країни", - повідомила Гітлянська.

Вона розповіла, що суддя був затриманий під час отримання значної суми хабаря від одного з підприємців.

Читайте такожЗа вивезення речей із окупованого Криму беруть $600 – правозахисникиТакож, за словами Гітлянської, вивчаються факти щодо отримання ним інших хабарів.

Наразі слідчі проводять із затриманим бесіди, вирішується питання щодо висунення йому підозри та направлення документів в суд щодо обрання запобіжного заходу.

Як раніше повідомляв УНІАН, суддя Вищого господарського суду України Віктор Швець був затриманий пізно ввечері 24 березня 2016 р. під час отримання хабаря. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).