У мережі з'явилися перші фото місця, де виявили тіло адвоката Грабовського

Фото опублікував сайт ТСН.

Як повідомляється, в 27 кілометрах від Жашкова на Черкащині виявили тіло адвоката Юрія Грабовського, який зник на початку березня в Одесі.

Як відомо, це місце показав правоохоронцям затриманий напередодні в Одеській області підозрюваний у вбивстві Грабовського.

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Оперативники проводили пошукову операцію з 19:00 четверга і знайшли тіло близько 04:00 п'ятниці.

На тілі адвоката були численні ушкодження, які вказували на насильницький характер смерті, крім того в Грабовського стріляли.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 березня, Національна асоціація адвокатів України поінформувала, що адвокат Грабовський, який був оголошений безвісти зниклим, знайдений убитим.

В асоціації також заявили, що вже затримані підозрювані у вбивстві.

10 березня стало відомо про зникнення адвоката Грабовського, який жив у готелі в Одесі. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.