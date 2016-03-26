У Львівській області біля автотраси знайшли мінометні міни часів Другої світової війни
09:54, 26 березня 2016Суспільство
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У трьох метрах від дорожнього полотна і двох кілометрах від житлових будинків було виявлено дві 82 мм мінометні міни часів Другої світової війни.
Виявлені боєприпаси були оперативно вилучені та знешкоджені / 0629.com.ua
На Львівщині біля автотраси «Броди – Тернопіль» виявили дві 82 мм мінометні міни часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 25 березня у селі Гаї Бродівського району під час земляних робіт на узбіччі автотраси «Броди-Тернопіль» (на відстані 3 метрів від дорожнього полотна та 2 км від житлових будинків) було виявлено дві 82 мм мінометні міни часів Другої світової війни.
Виявлені боєприпаси було оперативно вилучено та знешкоджено.
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