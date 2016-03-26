У Львівській області біля автотраси знайшли мінометні міни часів Другої світової війни

На Львівщині біля автотраси «Броди – Тернопіль» виявили дві 82 мм мінометні міни часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 25 березня у селі Гаї Бродівського району під час земляних робіт на узбіччі автотраси «Броди-Тернопіль» (на відстані 3 метрів від дорожнього полотна та 2 км від житлових будинків) було виявлено дві 82 мм мінометні міни часів Другої світової війни.

Виявлені боєприпаси було оперативно вилучено та знешкоджено.