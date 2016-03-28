"Весняний грім-2016": в Україні стартували стратегічні військові навчання з відбиття масштабної агресії

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що у ході військових маневрів будуть відпрацьовуватись питання адекватного реагування на загрози на всіх можливих напрямках для відбиття можливої широкомасштабної агресії, питання територіальної оборони, переміщення військ та маневру.

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"Важливою ознакою навчань є проведення усіх заходів в нових організаційно-штатних структурах, адаптованих під стандарти країн-членів НАТО, на які в ході реформування переходять Збройні сили України", - повідомляють у Генштабі.