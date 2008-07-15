Постамент Михаїла на Майдані викликає в Черновецького "негарні емоції"

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає за необхідне прискорити встановлення на Лядських воротах, що на Майдані Незалежності, нового постаменту Архістратига Михаїла.

Про це він заявив сьогодні під час презентації фресок в Михайлівському Золотоверхому соборі.

“Той постамент, який є викликає негарні емоції”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він нагадав, що Київради ухвалила рішення про демонтаж існуючого постаменту. При цьому мер столиці вважає, що новий постамент має бути копією горельєфа Архістратига Михаїла XVIII сторіччя, що зараз зберігається в музеї Михайлівського собору. “Все має бути так, як було триста років тому”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За словами мера Києва, відповідний демонтаж маж бути проведений до 21 листопада.