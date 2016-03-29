Окупанти планують знесення будинків для спорудження Керченського мосту, жителі готові скаржитися Путіну

Про це повідомила в ефірі "Крим.Реалії" мешканка вулиці Цементна Слобідка Ірина Олександрівна.

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«Ми сподіваємося на краще. Будемо звертатися, якщо будуть нас ображати, будемо звертатися мало не до секретаріату...ось туди, в Москву», - сказала вона.

За словами керчанки, жителі району, де планують знесення будинків для спорудження Керченського мосту, турбуються, що окупанти не зможуть створити їм альтернативних умов. Городяни вказують на «негативний досвід спілкування з місцевою владою».

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У Керчі планують знести кілька приватних будинків, які розташовані на території, де планується будівництво моста через Керченську протоку.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2014 року Путін на засіданні президії Держради з питань вдосконалення мережі автошляхів заявив, що до кінця 2018 року Росії необхідно реалізувати «ще один складний мостовий перехід – перехід через Керченську протоку».

5 вересня 2014 року міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що Росія планує побудувати міст в окупований Крим через Керченську протоку до 16 грудня 2018 року.