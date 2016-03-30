Окупанти мають намір залучити армію і спецслужби до охорони мосту через Керченську протоку
Так званий віце-прем'єр окупованого Криму Георгій Мурадов заявив, що для забезпечення безпеки моста через Керченську протоку будуть задіяні армія і спецслужби.
Про це в середу, 30 березня, він розповів в ефірі радіостанції "Говорить Москва", пише Лента.ру.
"Безпека [мосту] буде забезпечена всіма силами, включаючи військовий компонент, включаючи компонент безпеки служби безпеки", — зазначив він.
Читайте такожСуд РФ заарештував турецьке судно, яке протаранило опори Керченського мосту
Мурадов також сказав, що навіть якщо "якийсь корабель вріжеться в одну опору" мосту, то це "ніяк на його стабільності не позначиться".
Як повідомляв УНІАН в середу, 30 березня, суховантаж Sormovskiy-48, що йшов по Керченській протоці без лоцмана, ледь не врізався в опору моста, що будується.
Нагадаємо, суховантаж "Ліра" знищив опору моста, що будується ввечері в суботу, 19 березня, проте відомо про інцидент стало тільки 22 числа. Судно зіштовнулося з опорою робочого мосту № 2, який будується між островом Тузла і фарватером. Через зіткнення також було знищено опору № 80. Збитки, завдані мосту, оцінили в 120 мільйонів рублів.