НАБУ опублікувало відео спецоперації з затримання одеського судді-стрільця

18:51, 30 березня 2016
Суспільство
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Інцидент з перестрілкою стався під час проведення співробітниками Національного антикорупційного бюро обшуку в приватному будинку одеського судді.

буран / youtube.com

Відео скандального інциденту опубліковано на сайті НАБУ.

Нагадаємо, раніше у відомстві розповіли, що підозрюваний суддя Олексій Буран відмовився надати правоохоронцям доступ до свого приміщення і погрожував відкрити вогонь. Судді неодноразово було голосно повідомлено, до якого правоохоронного органу належать співробітники, яка мета їх візиту і які слідчі дії планується проводити. Співробітники також повідомили про наявність постанови суду на проведення обшуку і просили не чинити опір.

"Після ухвалення заходів для примусового відкриття дверей працівники НАБУ піднялися на 2-й поверх будинку. В цей момент суддя зробив у їх бік два постріли, що може бути кваліфіковано як посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України). У відповідь працівники НАБУ зробили один попереджувальний постріл, після чого суддя залишив приміщення через вікно. В результаті стрілянини ніхто не постраждав", - стверджує НАБУ.

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За результатами обшуку було вилучено 120 тисяч гривень, які є предметом неправомірної вигоди. Місцезнаходження судді встановлено, йому повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

В рамках кримінального провадження затриманий посередник, через якого суддя одержував хабарі. Причетність ще одного працівника Малиновського райсуду перевіряється. Також здійснюється експертиза зброї, яку застосовував суддя по відношенню до працівників НАБУ.

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