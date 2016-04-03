В Адміністрації президента анонсували важливі новини щодо звільнення Савченко
Протягом кількох годин мають надійти важливі новини про переговорний процес щодо звільнення полоненої Росією української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.
Про це в прямому ефірі програми "ТСН.Тиждень" повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлисеєв, передає ТСН.ua.
"Найближчими годинами будуть важливі новини, тому що, як і обіцяв, президент продовжує наполегливо працювати з тим, щоб забезпечити її якнайшвидше повернення додому. Причому, вона має повернутися в здоровому глузді і, звичайно, це має бути зроблено протягом ближчих днів. Тому що 5 квітня набуває чинності вердикт незаконний. І тому, як і у Вашингтоні (Порошенко цього тижня відвідав США), буквально зараз, навіть у даний момент, президент активно працює над тим, щоби забезпечити її повернення. Я думаю, найближчими буквально годинами буде нова інформація з приводу Надії Савченко", - повідомив Єлисеєв.
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Також він зазначив, що генсек ООН готовий долучитися до звільнення Савченко.
"Хотів би привернути увагу, що президент у своїх контактах привертає увагу до інших українців, які незаконно утримуються на території Російської Федерації. Тому що для нас доля кожної людини надзвичайно важлива. Але Надія – це символ. І тому для нас дуже принципово і важливо... До речі, була зустріч у Вашингтоні з тим же генеральним секретарем ООН, який абсолютно підтримав наші підходи і він готовий долучитися до звільнення Надії Савченко", – сказав Єлисеєв.
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Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.
Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.
Президент України Петро Порошенко запевнив, що робить усе можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.