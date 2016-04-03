В Адміністрації президента анонсували важливі новини щодо звільнення Савченко

Про це в прямому ефірі програми "ТСН.Тиждень" повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлисеєв, передає ТСН.ua.

"Найближчими годинами будуть важливі новини, тому що, як і обіцяв, президент продовжує наполегливо працювати з тим, щоб забезпечити її якнайшвидше повернення додому. Причому, вона має повернутися в здоровому глузді і, звичайно, це має бути зроблено протягом ближчих днів. Тому що 5 квітня набуває чинності вердикт незаконний. І тому, як і у Вашингтоні (Порошенко цього тижня відвідав США), буквально зараз, навіть у даний момент, президент активно працює над тим, щоби забезпечити її повернення. Я думаю, найближчими буквально годинами буде нова інформація з приводу Надії Савченко", - повідомив Єлисеєв.

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Також він зазначив, що генсек ООН готовий долучитися до звільнення Савченко.

"Хотів би привернути увагу, що президент у своїх контактах привертає увагу до інших українців, які незаконно утримуються на території Російської Федерації. Тому що для нас доля кожної людини надзвичайно важлива. Але Надія – це символ. І тому для нас дуже принципово і важливо... До речі, була зустріч у Вашингтоні з тим же генеральним секретарем ООН, який абсолютно підтримав наші підходи і він готовий долучитися до звільнення Надії Савченко", – сказав Єлисеєв.

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Довідка УНІАН. 22 березня суд у Росії засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

Президент України Петро Порошенко запевнив, що робить усе можливе для повернення Савченко, і готовий передати Росії спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, затриманих за участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їх справ перебуває на фінальній стадії.