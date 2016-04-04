Якутський омбудсмен заявив, що умови утримання в російській колонії Сенцова влаштовують

Засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов задоволений умовами утримання в якутській колонії, його здоров'я в нормі. Про це омбудсмен Якутії Олексій Єфімов поінформував Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську.

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Єфімов особисто відвідав виправну установу, де знаходиться засуджений громадянин України.

За його словами, Сенцов під час розмови не пред'являв ніяких скарг, пов'язаних з погіршенням стану здоров'я і на питання омбудсмена про ускладненнях, викликаны при перенесенні гострого респіраторного захворювання підтвердив, що хворів у період етапування і нині здоровий.

Крім того, українського політв'язня відвідали представники Громадської спостережної комісії.

"29 березня поточного року члени Громадської спостережної комісії ознайомилися з умовами утримання засудженого Олега Сенцова, що перебуває у карантинному відділенні ІК-1. Встановили, що умови утримання задовільні. На момент відвідування в спальному приміщенні знаходилися семеро людей. Ліжка прибрані, постільна білизна чиста. У їдальні є холодильник, чиста питна вода, радіоприймач", – після відвідування Сенцова заявила голова Громадської спостережної комісії Валентина Кирилліна.

За словами членів ГСК, які відвідали Сенцова, він "висловив задоволення умовами утримання, якістю і достатністю харчування, поводженням з боку співробітників".

"Настрій у нього гарний. Висловив думку, що умови утримання набагато кращі, ніж у центральних установах", – розповіла Кирилліна.

Нагадаємо, Північнокавказький окружний військовий суд РФ 25 серпня визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного спільноти і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Другий обвинувачений у справі, Олександр Кольченка, отримав 10 років. Прокуратура вимагала для Сенцова і Кольченка 23 роки і 12 років колонії відповідно.

Суть звинувачень, висунутих ФСБ Росії і прокуратурою проти Олега Сенцова і Олександра Кольченка, полягала в тому, що після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" та офісу "Єдиної Росії" (який змінив вивіску місцевого офісу Партії регіонів) у Сімферополі.

Обидва засуджених назвали справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими слідством. Крім того, Сенцов заявляв, що його після арешту його били і катували співробітники ФСБ, домагаючись свідчень.

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По цій справі були засуджені двоє можливих спільників - Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній, які уклали угоду зі слідством.