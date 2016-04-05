У країнах Східної Європи основною загрозою нацбезпеці вважають Росію – опитування

Такими є результати опитування американської служби вивчення громадської думки Gallup, оприлюднені 4 квітня, передає Європейська правда.

Росію в якості найбільшої загрози здебільшого називають у країнах Центрально-Східної Європи, які є членами ЄС. В той же час країни регіону, що не входять до ЄС, більшу загрозу вбачають все ж з боку США. Так само розділені позиції і мешканців країн СНД.

Так, серед мешканців держав ЄС найбільшою загрозою своїй національній безпеці Росію назвали 69% поляків, 58% естонців, 57% румунів, 46% литовців, 42% латвійців, 17% словаків, 15% чехів, 14% угорців.

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Греки вважають основною загрозою для себе Німеччину – такої думки дотримуються 39% опитаних. Болгари найчастіше в якості основної загрози називали США (14%), хорвати – Сербію (11%).

Серед мешканців країн СНД Росію як найбільшу загрозу називають в Україні (52%), Грузії (48%) та Молдові (16%).

В той же час у самій Росії 64% опитаних вважають основною загрозою США. США основною загрозою вважають також білорус (44%), казахи (36%), киргизи (33%).

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Серед мешканців країн Центрально-Східної Європи, які не входять до ЄС, 64% косоварів, 26% албанців, 10% боснійців назвали в якості головної загрози Сербію. Серби ж головну загрозу для себе вбачають з боку США (24%). Мешканці Азербайджану основною загрозою назвали Вірменію (64%), і навпаки – вірмени вважають найбільшою загрозою Азербайджан (60%). Чорногорія назвала основною загрозою Албанію (15%), Македонія – Грецію (14%).

Опитування проводилося з червня по вересень 2015 року, було опитано по тисячу громадян у кожній з країн ( в Росії опитали 2 тисячі).