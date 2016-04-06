Сутички у готелі "Либідь": Орендарі прокоментували ситуацію

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Як повідомляють представники ТОВ «Хотел Проперті», згідно з результатами оголошеного ВАТ «РВС Банк» відкритого тендеру від 07 жовтня 2015 року на право оренди належить банку готельного комплексу «Либідь», переможцем стало ТОВ «Хотел Проперті», що запропонувало найбільшу ціну. Між банком та ТОВ «Хотел Проперті» був укладений договір оренди комплексу, згідно з яким орендар взяв на себе зобов'язання провести необхідні підготовчі та ремонтні роботи, і здійснювати готельну діяльність.

За словами заступника директора ТОВ «Хотел Проперті» Руслана Назарчука, незважаючи на укладений договір оренди, орендар так і не зміг приступити до його виконання, тому що не був допущений в будівлю готелю людьми у камуфляжній формі і «тітушками».

«Починаючи з 30 жовтня 2015 року ТОВ «Хотел Проперті» є орендарем готельного комплексу, проте приступити до повноцінної роботи не представляється можливим, оскільки нас не пускають в будівлю готелю, в тому числі, незрозумілі камуфльовані люди, які вступили в злочинну змову з колишнім власником готелю – Скоробогатовим Мстиславом Петровичем. За нашою інформацією Скоробогатов не тільки не розрахувався за кредитами готелю Либідь, а також причетний до низки фінансових злочинів з такими банками як КБ «Надра» і «Форум». У правоохоронних органах зареєстровано і розслідується кілька кримінальних проваджень, у зв'язку з чим, Скоробогатов вже довгий час переховується за межами України, тобто можна сміливо стверджувати, що дана особа є професійним шахраєм», - повідомив Руслан Назарчук.

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За словами представника компанії, після неодноразових спроб мирного врегулювання конфліктної ситуації та неотримання доступу до орендованих приміщень, ТОВ «Хотел Проперті» змушене було звернутися до органів правосуддя з відповідним позовом про його вселення в будівлю готелю та усунення перешкод в користуванні орендованим майном.

Після розгляду справи по суті і тривалих судових дебатів, судом було прийнято рішення про задоволення позовних вимог ТОВ «Хотел Проперті». В даний момент відбувається виконання зазначеного рішення судовими виконавцями. Громадський порядок забезпечує поліція.

Як повідомив начальник ОДВС Шевченківського РУЮ в Києві Олександр Хоришко, в даний момент відбувається виконання наказу про примусове виконання рішення суду про вселення ТОВ «Хотел Проперті» в орендований ними готельний комплекс, а також усунення перешкод у користуванні майном. Згідно ст. 79 ЗУ «Про виконавче провадження» при виконанні рішення суду про вселення законом передбачено залучення співробітників поліції.

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Нагадаємо, в Головному Управлінні Національної поліції повідомили, у готелі «Либідь» виконавча служба забезпечувала виконання рішення суду. У свою чергу поліція здійснювала охорону громадського порядку. Близько 10:30 громадяни, незадоволені рішенням суду і діями виконавчої служби, почали перешкоджати проведенню виконавчого провадження. Правоохоронці змушені були втрутитися для стабілізації ситуації і затримали найбільш активних учасників сутички для з'ясування обставин вчинення протиправних дій. Відомості відповідним чином зареєстровані. На місці події працює слідчо-оперативна група.