В Коростені поліція затримала чоловіка, який продавав перехожим патрони

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, 5 квітня на одній з вулиць Коростеня поліцейські затримали місцевого жителя, який пропонував перехожим купити у нього боєприпаси. Поліцію про таку «торгівлю» повідомили городяни. Наразі розпочато кримінальне провадження.

Повідомлення про подію надійшло до Коростенського відділу поліції по спецлінії «102». Схвильована жінка розповіла, що неподалік дому стоїть людина, яка пропонує перехожим купити в нього патрони.

За вказаною адресою прибули співробітники поліції, виявили і затримали продавця небезпечного товару. Ним виявився 28-річний місцевий житель. Під час огляду у нього було вилучено 10 патронів калібру 5,45 мм до автомата Калашникова.

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На питання поліцейських чоловік пояснив, що патрони знайшов і хотів підзаробити, продавши їх.

На місце події також прибули співробітники слідчо-оперативної групи Коростенського відділу поліції, вилучили боєприпаси і направили їх на експертне дослідження.

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Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Розслідування справи триває.