У Херсоні на хабарі у 225 тисяч доларів затримано керівника будівельного товариства

Про це УНІАН повідомили в Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

У повідомленні зазначається, що працівники Управління захисту економіки (УЗЕ) Національної поліції у Херсонській області отримали інформацію щодо вимагання директором будівельної компанії неправомірної вигоди від голови житлово-будівельного кооперативу.

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«За умови одержання грошових коштів керівник компанії обіцяв припинити перешкоджати діяльності вказаного кооперативу та належним чином виконувати умови договору», - зазначають в поліції.

За матеріалами УЗЕ відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 (Підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

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У поліції зазначають, що затримання відбувалось на одній з вулиць Херсона. У посадовця вилучили 225 тисяч доларів США. При цьому повідомляють, що керівнику ТОВ загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 7-ми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.