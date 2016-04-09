Поліція Рівненщини: Ситуація з видобутком бурштину дещо стабілізувалася (фото, відео)

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Рівненській області.

"Не чути вже і гулу мотопомп, за допомогою яких на Поліссі видобували бурштин-сирець. В урочищі Гальбин поблизу Клесова, що у Сарненському районі, уже порожньо, місцеві лісівники з допомогою техніки заривають канави. На цій ділянці попрацювати їм доведеться ще добрий тиждень", - йдеться у ньому.

Зазначається, що в районі чимало мобільних постів з числа правоохоронців, а у Сарнах працює спеціально створений оперативний штаб.

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По дорозі до урочища спецпризначенці облаштували своєрідні блокпости з позмінним чергуванням щоб запобігти незаконному видобутку бурштину.

Начальник обласної поліції Сергій Князєв, перебуваючи у Сарнах, повідомив, що штаб працює, виробляється концепція, яка допоможе керівництву Національної поліції зняти напруження в регіоні і створити ситуацію, яка уможливить спілкування громадян і державної гілки влади.

"Спецпризначенці та придані сили перебуватимуть на Рівненщині доти, доки не буде повністю стабілізована ситуація навколо незаконного видобутку бурштину", - сказано у повідомленні.

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