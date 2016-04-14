Захист російських ГРУшників вимагає вилучити з доказів їх інтерв’ю Шустеру та свідчення після затримання
Захисники російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва вимагають вилучити з доказів справи їх інтерв’ю Савіку Шустеру та свідчення, які вони дали одразу після затримання.
Як передає кореспондент УНІАН, адвокати заявляють, що ті матеріали не можуть бути доказами у справі, оскільки їхніх підзахисних не попереджали про допит та про їхній процесуальний статус у цих допитах.
Суд не вилучив вищезгадані документи з матеріалів справи, проте зазначив, що оцінку їм з точки зору допустимості надасть у нарадчій кімнаті під час ухвалення вироку по справі.
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Слід також зазначити, що в інтерв’ю журналістам адвокати не відповіли на запитання: чи є у них докази, що інтерв’ю Александрова та Єрофєєва, в якому вони назвалися російськими військовослужбовцями було здійснене під примусом з боку правоохоронців.
Адвокат Оксана Соколовська лише зазначила, що у лікарні Александров та Єрофєєв перебували під дією медичних препаратів і тому могли не зовсім адекватно сприймати дійсність, а відтак могли говорити речі, що не відповідають дійсності.
Очікується, що завтра об 11 годині Голосіївський райсуд приступить до судових дебатів у справі.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.
Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.
21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофеєва і Александрова до 19 травня.
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