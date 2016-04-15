45% українців хочуть позачергових виборів Ради, 41% проти - опитування

Про це свідчать надані УНІАН результати дослідження "Динаміка суспільно-політичних поглядів в Україні", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Так, на запитання "Чи підтримуєте Ви проведення дострокових парламентських виборів в Україні?", 22% респондентів відповіли, що "однозначно ні", "скоріше ні" - 19%. Разом з тим, "однозначно так" сказали 20%, "скоріше так" - 25%. 14% не визначилися.

Якби наступної неділі (тобто на початку березня) відбувалися позачергові парламентські вибори, то голосувати прийшли б 62% опитаних, не прийшли б - 30%, не визначилися - 7%.

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Разом з тим, якщо б парламентські вибори проводилися наступної неділі, то підтримка політичних сил би розподілилася так: ВО "Батьківщина"- 9%, "Опозиційний блок" - 8%, "Самопоміч" - 8%, "Блок Петра Порошенка" - 7%, Радикальна партія - 5%, ВО "Свобода" - 4%, "Громадянська позиція" - 3%, УКРОП - 2%, "Відрождення" - 2%, інші політичні сили - 1%.

27% респондентів не голосували б за жодну партію з цього списку, 16% не визначилися.

Опитування проводилося по всій Україні (крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу) з 18 лютого по 4 березня 2016 року. Метод опитування – особисте інтерв'ю в респондента вдома. Всього було опитано 2 400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і величиною населеного пункту. Додатково було опитано тисячу респондентів у Миколаївській та Херсонській областях. Допустима похибка не перевищує 2%. Дослідження профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

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