На кордоні з РФ затримали двох київських школярів, які пропали кілька днів тому

Прикордонники затримали на Чернігівщини, двох зниклих школярів з Києва.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, двох друзів-підлітків із Києва - Єгора Огороднікова та Юліану Шматченко, - яких розшукували у Києві вже кілька днів, виявили вчора ввечері в контрольованому прикордонному районі прикордонники Чернігівського загону.

За інформацією Держприкордонслужби, «про втомлених неповнолітніх, які розпитували про те, як потрапити до Росії, прикордонникам повідомили мешканці одного із сіл поблизу Гути Студенецької. Одна із жінок запросила дітей до себе перепочити та проінформувала найближчий підрозділ Держприкордонслужби. Наразі неповнолітніх вже передано Національній поліції. Батьки дітей проінформовані та їдуть до своїх чад».

Як виявилось, діти планували самостійно вирушити до Москви, з метою рятування своєї подруги, яка має суїцидальні нахили.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня у Головному управління Національної поліції в м. Києві заявили, що поліція розшукує двох учнів однієї із шкіл Подільського району столиці, які 13 квітня шли на навчання та назад не повернулись.

Тоді ж у поліції не виключили, що діти могли попрямувати до Росії.