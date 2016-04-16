На Полтавщині люди перекрили трасу Київ-Харків через будівництво пестицидного заводу

14:19, 16 квітня 2016
Суспільство
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Активісти ходять пішохідним переходом, і не пропускають транспорт.

Фото kg-ua.com

Сьогодні зранку біля села Лазорки (Полтавська обл.) місцеві активісти перекрили рух автотранспорту на трасі Київ-Харків, протестуючи проти будівництва на селі заводу з виробництва пестицидів.

Як повідомили УНІАН в облуправлінні поліції, люди ходять пішохідним переходом, і не пропускають транспорт.

На місці пікету працюють представники поліції. 

Нагадаємо, 12 квітня близько 10-ї години десятки людей перекрили автодорогу Київ-Харків у селі Войниха (Полтавська обл.) з вимогою повернути пільги чорнобильцям.

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