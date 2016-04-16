На острові Хортиця прийняла присягу патрульна поліція Запоріжжя (фото)

Сьогодні, 16 квітня, у Запоріжжі прийняла присягу патрульна поліція. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області.

Згідно з повідомленням, урочиста церемонія прийняття присяги відбулася на острові Хортиця. Вже сьогодні ввечері поліцейські вийдуть на перше патрулювання вулиць обласного центру.

На вірність українському народові присягнули 509 поліцейських, в числі яких 41 учасник антитерористичної операції і 105 жінок.

У заході взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, керівник запорізької міліції Віктор Ольховський і представники місцевої влади. Аваков вручив нагороди 5 новим поліцейським, які відзначилися під час проведення антитерористичної операції.

Запоріжжя стало 21 містом, де буде працювати патрульна поліція. Перед цим 27 березня прийняла присягу нова поліція в Чернівцях.