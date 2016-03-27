У Чернівцях склали присягу патрульні поліцейські (фото)

На Центральній площі Чернівців 342 патрульних поліцейських склали присягу.

Як передає кореспондент УНІАН, присягу приймали прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник начальника Національної поліції Олександр Фацевич.

На церемонії Фацевич повідомив, що 30 чернівецьких поліцейських брали участь у бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції.

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Також Яценюк привітав усіх римо-католиків зі святом Великодня, яке відзначають сьогодні, й назвав знаковим те, що саме цього дня стартує робота нової поліції у його рідному місті.

Чернівці стало 20 містом України, в якому почала працювати поліція.

За словами правоохоронців, патрульні вийдуть на вулиці Чернівців сьогодні орієнтовно о 20.30-21.00.