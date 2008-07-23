У Херсонській області згоріло 15 га лісу

У Херсонській області в Голопристанському лісництві від лісової пожежі постраждало до 15 га лісу.

Як повідомив кореспондентові УНІАН в управлінні МНС області, загорання сталося сьогодні о 14.00, але вже на 16.00 силами обласного МНС і працівників місцевого лісництва пожежа була локалізована.

На даний момент в районі пожарища залишаються на чергуванні сім екіпажів МНС і близько десяти екіпажів лісників, які впродовж найближчої доби патрулюватимуть район пожежі на випадок можливих повторних спалахів.

Ведеться слідство щодо причин пожежі, поки що офіційні версії не оголошуються, але не виключається вплив людського чинника.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році від чисельних лісових пожеж, пов`язаних з погодними умовами (посухою) постраждало більш як 7 тис. га лісів у Херсонській області.

На даний момент у Херсонській області стоїть спекотна суха погода з температурою у затінку до 40 градусів.