ВР дозволила випускникам шкіл із зони АТО вступати до українських вишів за вступними іспитами

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№ 4350) проголосували 264 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Ним передбачено, що особи, місце проживання яких є територія проведення АТО, матимуть можливість вступати до вищих навчальних закладів, які було евакуйовані із зони проведення АТО та тимчасово окупованої території, а також тих ВНЗ, які розташовані на території Луганської та Донецької областях, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації, за умови складання лише вступних іспитів на конкурсній основі.

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Народний депутат України Віталій Курило (фракція «БПП») зазначив, що закон «не надаватиме ніяких пільг при вступі, а лише дає можливість дітям за один раз переміщатися з тієї території і складати вступні іспити». За його словами, це необхідно робити, бо Росія «проводить на цих територіях безпрецедентну кампанію по залученню цих дітей до вишів РФ». «Ми не повинні втрачати можливість витягнути звідти молодь, витягнути звідти дітей, щоб у майбутньому вони були українськими дітьми і закінчували школи і виші в Україні, тому я вважаю, що питання стратегічної ваги», - наголосив Курило.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що близько трьохсот дітей, місце проживання яких є територія проведення АТО, зареєструвались на проходження ЗНО, а це «надзвичайно низький показник», що свідчить про майже неможливість здобувати вищу освіту такими дітьми на підконтрольній українській владі територіях.

Також зазначається, що у зв’язку з військовими подіями на сході України було евакуйовано 16 вищих навчальних закладів України на територію, підконтрольну українській владі.

Прийняття даного законопроекту дозволить зберегти принципи рівності та доступності української освіти. Мова йдеться не про надання привілеїв, а про забезпечення можливості жителям Донецької та Луганської області отримати українську освіту.