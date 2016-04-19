Рада хоче надати учасникам АТО право дострокового виходу на пенсію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення (№ 3252) з другої спроби проголосували 236 народних депутатів з 331, зареєстрованого в сесійній залі.

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Законопроектом передбачається надати право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50-55 років:

- військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО;

- особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в АТО за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних сил України, МВС, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів та яким надано статус учасника бойових дій;

- військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним), особам рядового, начальницького складу, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення;

- особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО;

- дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам: військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних), які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що, «враховуючи вік осіб, які безпосередньо беруть участь в АТО, право на пенсію із зниженням пенсійного віку матимуть близько 500 осіб в рік із видатками близько 12 млн грн на рік».