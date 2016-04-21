"Війна з культурою": У МЗС РФ відреагували на заборону російських фільмів в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Раді федерації заявив уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Костянтин Долгов.

"У правах вражають в цьому випадку не росіяни, а українці, громадяни України. Я абсолютно впевнений, що мільйони українських громадян з великим задоволенням дивилися б російські фільми і готові слухати виступи російських артистів. Цього вони позбавлені. Це поразка народу своєї країни у фундаментальних права і свободи", - упевнений Боргів.

На його думку, заборона показу російських фільмів є "війною з культурою".

"Спадає на думку: зібрати всі книги і спалити. Чим обертається війна з культурою, трагічні сторінки історії XX століття показують", - додав він.

Як відомо, у РФ знято велику кількість кіноматеріалів, що виправдовують анексію українського Криму, а також окупацію частини Донецької і Луганської областей.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону "Про кінематографію" щодо фільмів держави-агресора.

Верховна Рада ухвалила цей закон 29 березня.

Законом поширюється норма про заборону трансляції фільмів, які вироблені у державі-агресорі і не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора і їх окремих дій, на фільми, які були вироблені і вперше продемонстровані після 1 січня 2014 року.