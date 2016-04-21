Одеського суддю-стрільця Бурана залишили під арештом

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали оголосив головуючий у колегії суддів Апеляційного суду Олег Присяжнюк.

Читайте такожПеред затриманням одеський суддя-стрілець намагався порізати собі вени

"Рішення суду першої інстанції залишити без змін. Апеляційну скаргу адвокатів без задоволення", - зазначається в ухвалі.

У свою чергу, сторона захисту просила суд змінити Бурану запобіжний захід на будь-який інший не пов`язаний із триманням під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара в 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. Під час слідчих дій суддя вчинив опір детективам, стріляючи на ураження.

Судді було вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Бурана. У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності.

Солом’янський райсуд Києва обрав Бурану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.