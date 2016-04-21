Одеського суддю-стрільця Бурана залишили під арештом
Апеляційний суд Києва залишив під арештом суддю Малиновського районного суду Одеси Олексія Бурана, який вчинив стрілянину по агентах НАБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали оголосив головуючий у колегії суддів Апеляційного суду Олег Присяжнюк.
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"Рішення суду першої інстанції залишити без змін. Апеляційну скаргу адвокатів без задоволення", - зазначається в ухвалі.
У свою чергу, сторона захисту просила суд змінити Бурану запобіжний захід на будь-який інший не пов`язаний із триманням під вартою.
Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара в 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. Під час слідчих дій суддя вчинив опір детективам, стріляючи на ураження.
Судді було вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).
31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Бурана. У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності.
Солом’янський райсуд Києва обрав Бурану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.