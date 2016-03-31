Одеського суддю-стрілка затримали у Верховній Раді (відео)

Про це УНІАН повідомив один з працівників Державної служби охорони.

Суддя був затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро відразу, як вийшов із суддівської ложі парламенту.

Також УНІАН повідомили, що затриманого суддю вивели з приміщення парламенту через 5-й під'їзд, де на нього вже чекала група затримання. Його посадили в спеціальну машину і вивезли з двору ВР.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара у 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на враження.

Судді вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

Сьогодні, 31 березня, Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді Бурана.

У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності.