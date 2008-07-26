Якщо взяти європейський стандарт, аеротаксі будуть швидко розвиватися

Державіаадміністрація планує розвивати послуги аеротаксі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник міністра транспорту та зв`язку, голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ.

«Ця програма записана в новій редакції Повітряного кодексу, який перебуває на розгляді у Верховній Раді. Там виписано всі процедури з реєстрації та правил польотів на таких літаках. Взято за основу європейські стандарти, тому що зараз у нас діють правила ще радянських часів, дуже зарегульовані польоти, тому вони й не розвиваються», - зазначив він.

На думку О.ДАВИДОВА, в Україні є всі можливості, щоб «аеротаксі прийшли, почали працювати й надавати такі послуги». «У нас розширюються ці польоти, таких компаній, які займаються бізнес-авіацією, буде дедалі більше», - сказав він. За його даними, для отримання української ліцензії пілота надлегкого літака до 450 кг місткістю до 4 осіб знадобиться 7 тис. дол. і 6-7 тижнів навчання. Витрати на обслуговування таких ультралегких літаків – 2 тис. грн. на місяць у разі використанні машини від 200 годин на рік.

«Це дуже приваблива система, яка працює в світі, і думаю, що в нас вона має бути створена найближчим часом. І думаю, що інвестиції підуть, коли ми зробимо рішення щодо наших аеропортів, щоб там були стоянки для обслуговування таких літаків», - сказав голова Державіаадміністрації.

Довідка УНІАН. 4 червня 2008 р. Кабінет Міністрів України затвердив Повітряний кодекс України.