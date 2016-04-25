Савченко майже повернулася до нормального режиму харчування - адвокат

Про це написав у "Твіттері" її адвокат Марк Фейгін після відвідування Савченко в СІЗО. За словами Фейгіна, Савченко почуває себе добре і "майже відійшла після голодування", вона схудла, проте вага її цілком нормальна.

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"Вона вже практично повернулася (до нормального режиму харчування), вона тверду їжу не їсть, дитяче харчування в баночках вона зараз їсть для того, щоб налагодити травлення. Я думаю, що в найближчий тиждень, дні вона буде нормально харчуватися, нормально себе почувати", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі та вивезли до Росії. 22 березня цього року суд в російському Донецьку засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів.

Савченко 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну. 19 квітня до української льотчиці пустили українських консулів. Завдяки цьому відбулася телефонна розмова президента України з Савченко. Після розмови президент повідомив, що Савченко погодилася припинити голодування.