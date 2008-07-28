Алексій II відмінив свій візит до Донецька

Патріарх Московський і всієї Русі Алексій II відмінив свій візит в Донецьку область, запланований на 29 липня. Про це «Острову» повідомив прес-секретар Митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона Української православної Церкви Георгій Гуляєв.

«Патріарх дуже засмучений. Він планував і був серйозно налаштований на приїзд в Донецьку область, проте, вік і переживання з приводу певних моментів, які були в Києві, завадили його візиту», - сказав отець Георгій (Гуляєв).

Проте, додав він, за неофіційною інформацією, Патріарх Московський і всієї Русі Алексій II зацікавлений у відвідинах Донецької області, тому планує все-таки приїхати сюди восени поточного року.