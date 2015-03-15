Скандальний російський актор Пореченков приїхав на зйомки фільму до окупованого Криму - ЗМІ

03:15, 15 березня 2015
Політика
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Уцентрі столиці анексованого Криму Сімферополі 14 березня проходили зйомки за участю російського актора Михайла Пореченкова.

скриншот видеоролика

Судячи з фото, зйомки велися на набережній річки Салгір, що протікає через центр Сімферополя, повідомляє Крим.Реалії із посиланням на Мобільну групу правозахисників в АРК.

Деталі зйомок наразі невідомі.

Допис by Мобильная группа правозащитников в АРК.

У січні начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк повідомив, що Михайло Пореченков оголошений у розшук.

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30 жовтня 2014 російський актор Михайло Пореченков побував у контрольованому проросійськими сепаратистами українському Донецьку. На сайтах сепаратистів було поширене відео, на якому Пореченков, одягнений у каску з написом «Преса», стріляє з кулемета.

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