Скандальний російський актор Пореченков приїхав на зйомки фільму до окупованого Криму - ЗМІ

Судячи з фото, зйомки велися на набережній річки Салгір, що протікає через центр Сімферополя, повідомляє Крим.Реалії із посиланням на Мобільну групу правозахисників в АРК.

Деталі зйомок наразі невідомі.

У січні начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк повідомив, що Михайло Пореченков оголошений у розшук.

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30 жовтня 2014 російський актор Михайло Пореченков побував у контрольованому проросійськими сепаратистами українському Донецьку. На сайтах сепаратистів було поширене відео, на якому Пореченков, одягнений у каску з написом «Преса», стріляє з кулемета.