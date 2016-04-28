Спроба арешту Віри Савченко: сестра льотчиці назвала інцидент на кордоні тиском на Надію

Напередодні ввечері її намагалися затримати на кордоні з Україною, передає ТСН.

Причина - кримінальна справа піврічної давнини за неповагу до чеченського суду, туди Віра їздила як громадський захисник українців Карпюка та Клиха.

Від російських правоохоронців Вірі вдалося сховатися у машині з дипломатичними номерами. Паспорт їй повернули.

В Україну Віра поверталася після зустрічі з Надією у в'язниці Новочеркаська. Вийшла звідти з новиною, що Надя ніби вже заповнила та підписала документи для екстрадиції.

Спробу свого арешту Віра називає тиском на сестру.

"Певно, вони Надю не хочуть відпускати і шукають додаткові важелі тиску на неї. На нас тиснуть одна одною", - каже Віра.

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"Процесуально я розбиратимусь на наступному тижні, я буду у Грозному. Політично - фігури, які беруть участь у цій історії, вже повідомлені, я думаю, будуть якісь перемовини з її приводу. Найімовірніше, нам вдасться домовитися про те, як вивезти Віру з Росії", - каже адвокат Ілля Новіков.

Нагадаємо, що на українсько-російському кордоні сестра Надії Савченко Віра пробула шість годин.

Протягом цього часу її намагались вмовити вийти з машини та проїхати до поліцейського відділку для допиту. За годину після приїзду консулів їй повернули паспорт.