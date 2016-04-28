Член Нацради: нова вежа на Чонгарі забезпечить мовлення українських радіостанцій у Криму

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

За його словами, вежу побудують на адміністративній межі з Кримом. Радіосигнал охоплюватиме північну територію окупованого півострову.

"Наше завдання полягає в тому, щоби забезпечити хоча би частину території Криму FM-сигналом. Для цього ми запланували будівництво на Чонгарі 150-метрової вежі. Це буде найбільша вежа на півдні Херсонської області, там найбільша наразі є - 90 метрів. 150 метрів дозволяє нам охоплювати північ Криму", - розповів Костинський.

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Він повідомив, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення замовила розробку чотирьох частот, тож на територію окупованого Криму зможуть мовити чотири радіостанції.

"Я сподіваюся, уже цього року ми це зробимо", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна правозахисна організація Freedom House констатувала, що Росія активізувала зусилля з маніпуляції ЗМІ. Крим визнали однією з країн і територій, де ситуація зі свободою ЗМІ найгірша у світі.