Омбудсмен закликала Авакова звільнити скандального наркоборця Киву

Про це УНІАН повідомили у прес-службі омбудсмена.

"В рамках покладених на уповноваженого Верховної Ради з прав людини функцій зі здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, Валерія Лутковська вже зверталася до Голови Національної поліції з проханням вжити заходів для припинення недотримання Іллею Кивою принципів, на яких будується діяльність правової держави, та недопущення їх порушення у майбутньому. На жаль, впродовж тривалого часу жодних дієвих заходів керівництвом Національної поліції України вжито не було, про що свідчить інформація, яка мало не щодня з’являється на особистій сторінці Іллі Киви у соціальній мережі Facebook. У свою чергу уповноважений з прав людини у своєму зверненні до Арсена Авакова акцентує увагу на непоодиноких публічних проявах дискримінаційної поведінки Іллі Киви та його гомофобних висловлюваннях", - йдеться у повідомленні.

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Омбудсмен вказує, що у Facebook Кива активно висвітлює свою діяльність на посаді начальника Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.

"Відповідно, всі його висловлювання та розміщена ним на вказаному інтернет-ресурсі інформація вважаються офіційними, тобто такими, що ілюструють позицію конкретного органу влади у тій чи іншій ситуації. Як відомо, така діяльність Киви І.В. вже давно породила у суспільстві негативну реакцію та обурення, яке посилюється відсутністю адекватної реакції з боку керівництва цієї посадової особи", – йдеться у зверненні Лутковської.

Також омбудсмен зазначила, що Кива порушував принципи, закріплені законодавством у сфері захисту персональних даних, наслідком чого стало порушення права ряду осіб на презумпцію невинуватості. Зокрема, йдеться про поширення недостовірної інформації, яка стосується персональних даних народного депутата Масі-Мустафи Наєма, що стало відомо в рамках відкритого провадження уповноваженого у цій справі.

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Омбудсмен закликала Авакова взяти до уваги описані вище факти, пов’язані із діяльністю Киви, врахувати положення міжнародно-правових актів, якими керується вся європейська спільнота, та ухвалити адекватне рішення щодо Киви за результатами розгляду документів, поданих керівником Нацполіції.

Як повідомлялося, 22 квітня 2016 року під час прес-конференції керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе повідомила про внесення на розгляд міністра внутрішніх справ документів про звільнення Киви із займаної ним посади з огляду на чергові його висловлювання стосовно учасників антитерористичної операції.