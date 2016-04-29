В ОБСЄ сподіваються, що на Донбасі встановиться постійний режим тиші

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи.

Читайте такожВ ОБСЄ констатували відсутність домовленості про звільнення заручників перед Великоднем

"Сьогодні всі учасники робочої групи (з питань безпеки - УНІАН) підтримали ідею додаткових зусиль для забезпечення повного і неухильного дотримання режиму припинення вогню, особливо у зв'язку з наступаючими Великоднем і травневими святами", - заявив Сайдик.

"Я хочу доповнити, що я сподіваюся на те, щоб цей режим набув постійний характер - не обмежений за часом", - сказав Сайдик.

Як повідомлялося, сьогодні контактна група домовилася про припинення вогню на Донбасі з 30 квітня.