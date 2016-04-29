В ОБСЄ сподіваються, що на Донбасі встановиться постійний режим тиші
19:11, 29 квітня 2016Суспільство
542 0
Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдик підкреслює, що всі її учасники підтримали необхідність вжити додаткових заходів для припинення вогню.
Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдик / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи.
Читайте такожВ ОБСЄ констатували відсутність домовленості про звільнення заручників перед Великоднем
"Сьогодні всі учасники робочої групи (з питань безпеки - УНІАН) підтримали ідею додаткових зусиль для забезпечення повного і неухильного дотримання режиму припинення вогню, особливо у зв'язку з наступаючими Великоднем і травневими святами", - заявив Сайдик.
"Я хочу доповнити, що я сподіваюся на те, щоб цей режим набув постійний характер - не обмежений за часом", - сказав Сайдик.
Як повідомлялося, сьогодні контактна група домовилася про припинення вогню на Донбасі з 30 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter