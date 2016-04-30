В Одесі на Куликовому полі силовики провели показову стройову (фото, відео)

В Одесі на Куликовому полі сьогодні пройшов інструктаж підрозділів силових структур, задіяних в охороні громадського порядку під час травневих заходів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, на Куликовому полі пройшов об'єднаний інструктаж стройових підрозділів поліції, Національної гвардії України та інших силових структур. Охороняти правопорядок в Одесі будуть більш як 3 тис. правоохоронців, також залучено понад 30 одиниць спеціальної автотехніки.

Начальник регіонального главку Нацполіції Гіоргі Лорткіпанідзе особисто провів стройовий огляд особового складу, який заступає на охорону громадського порядку на території обласного центру у системі єдиної дислокації.

Лорткіпанідзе зазначив, що зусилля усіх без винятку органів і підрозділів внутрішніх справ області мають бути спрямовані на забезпечення охорони громадського порядку під час проведення травневих заходів.

«Прошу під час несення служби бути пильними і сумлінно виконувати свої службові обов'язки, оскільки лише від нашої роботи залежить забезпечення недоторканності здоров'я і життя городян і гостей нашого міста. Тільки спільними і узгодженими діями ми зможемо попередити правопорушення, уникнути дестабілізації обстановки і забезпечити безпеку громадян», - зазначив Лорткіпанідзе.

Він наголосив, що 2 травня з метою забезпечення безпеки вхід на Куликове поле буде можливий лише через металошукачі (рамки).

Після завершення огляду і доповідей командирів підрозділів про готовність особового складу до виконання поставлених перед ними завдань, правоохоронці під звуки маршу військового оркестру урочисто прокрокували до місць несення служби.

«Спільно з правоохоронцями регіону на сторожі правопорядку стоятимуть 500 співробітників Національної гвардії України, близько однієї тисячі співробітників батальйонів поліції особливого призначення з інших областей, а також члени громадських формувань. Поліцейські нестимуть службу з охорони громадського порядку в усіх районах міста», - зазначили у відділі.

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Як повідомляв УНІАН, в Одеській області СБУ спільно з прикордонниками на час травневих свят посилять контроль держкордону з Молдовою і Придністров'ям.

З 30 квітня по 10 травня весь особовий склад поліції Одеського гарнізону переведено на посилений режим роботи.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення у центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувався наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.