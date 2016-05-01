У Запорізькій області невідомі обстріляли мікроавтобус: поранено одну особу

19:16, 01 травня 2016
Суспільство
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У Запорізькій області невідомі обстріляли мікроавтобус, внаслідок обстрілу поранено одну особу.

патрульная полиция / УНИАН

Як сьогодні повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, 30 квітня о 21.50 до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення про інцидент на автодорозі поблизу села Зарічне.

Під час руху мікроавтобуса Mercedes-Benz під управлінням безробітного 38-річного жителя села Терпіння невідомі з невстановленої зброї обстріляли вказаний транспортний засіб, спричинивши громадянинові поранення ноги.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

У поліції припускають, що приводом для конфлікту стала незаконна вирубка потерпілим лісових насаджень.

Особи всіх учасників інциденту та подробиці конфліктної ситуації встановлюються.

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