На виїзді з Одеси обстріляли пасажирський автобус - ЗМІ
16:19, 27 квітня 2016Суспільство
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На виїзді з Одеси невідомі обстріляли з травматичної зброї пасажирський автобус "Одеса-Київ".
Зараз пасажирів пересаджують на інший автобус, щоб продовжити поїздку / hram-ua.com
НП сталася близько 15 годин, повідомляє Думская.
За словами диспетчера Центрального автовокзалу, коли автобус виїхав на Київську трасу, до нього під'їхали невідомі люди на автомобілі. Вони кілька разів вистрілили по автобусу з травматичної зброї, а потім втекли. Постраждалих немає.
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За словами диспетчера, зараз пасажирів пересаджують на інший автобус, щоб продовжити поїздку.
У прес-службі поліції повідомили, що ніякої інформації про те, що трапилося поки не мають, так як з заявою ніхто не звертався.
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