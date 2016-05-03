Під Житомиром лось спричинив ДТП, загинув нацгвардієць

Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області.

"Близько 22.00 на 5 км + 700 м вказаної автодороги водій мікроавтобуса "Opеl Movano", рухаючись у напрямку м. Бердичева, наїхав на лося, який раптово вибіг на проїжджу частину. Від удару транспортний засіб опинився на смузі зустрічного руху, де сталося подвійне зіткнення спочатку з автомобілем "Fiat Linea", а потім - з "Mersedes Sprinter", які рухались у зустрічному напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій "Fiat Linea", 24-річний солдат Нацгвардії, житель Романівського району, загинув на місці події.

Із травмами різного ступеня тяжкості до медичних закладів обласного центру доставлено ще 4 людей, серед яких двоє громадян США та один - Білорусі.

Нагадаємо, в кінці квітня у Тернопільській області дикий кабан спричинив ДТП, у якій загинула 20-річна дівчина.