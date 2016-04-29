На Тернопільщині дика тварина спричинила ДТП, у якій загинула 20-річна дівчина

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора о 21.30 неподалік села Луб’янки Збаразького району

Встановлено, що подружжя їхало мотоциклом в напрямку Збаража по неосвітленій дорозі.

Раптово на дорогу вискочив дикий кабан і врізався в мотоцикл, який внаслідок удару перекинувся.

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Потерпіла від отриманих травм померла у лікарні, у її чоловіка – перелом руки.

Правоохоронці виявили кров тварини в посадці, однак самого кабана не знайшли.

Наразі слідчі з’ясовують, яка саме тварина стала причиною аварії.