У Львові іномарка на великій швидкості злетіла в кювет і перекинулася, є жертви

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня о 18.46 на вулиці Хуторівка.

Згідно з повідомленням, 33-річний львів'янин, перебуваючи за кермом автомобіля "BMW-5", рухаючись на великій швидкості, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, і від удару в бордюр автомобіль кілька разів перекинувся.

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В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій іномарки та 28-річний пасажир загинули на місці події. Троє пасажирів, двоє чоловіків і жінка у віці 21-36 років, всі мешканці Львова, у важкому стані госпіталізовані в реанімаційне відділення 8-ї лікарні Львова.

Станом на 08.00 4 травня стан двох потерпілих - тяжкий і одного - вкрай важкий, йдеться в повідомленні.

Причина події з'ясовується. Проводиться дослідча перевірка.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині близько полігону "Десна" п'яний військовий вилетів у кювет, його пасажир загинув.