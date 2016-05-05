Тука пропонував спецслужбам нелегально використовувати "сироватку правди" у справі про розстріл мобільної групи "Ендрю"

11:18, 05 травня 2016
Суспільство
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Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляє, що пропонував спецслужбам нелегально застосовувати психоактивні речовини до фігурантів справи про розстріл мобільної групи Андрія Галущенка ("Ендрю") біля міста Щастя у вересні 2015 року.

/ facebook.com/EuroMaydan

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському радіо".

"Розслідування йде досить результативно. Ми знаємо практично все. На жаль, є прірва між "знати" і "довести". Я неодноразово пропонував спецслужбам скористатися тим, що називається "сироватка правди". У багатьох країнах це абсолютно легально", - заявив Тука у відповідь на питання про те, як, за його інформацією, йде розслідування зазначеної справи.

При цьому заступник міністра констатував, що в Україні немає відповідного законодавства.

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"Тому я пропонував використовувати це нелегально. Можливо, це було б порушенням. Відзняти покази людей в розслабленому стані на відео і зробити провокаційний витік в Youtube. Щоб мерзотники у вищих кабінетах, які курирують і кришують такі явища як контрабанда (у тому числі) побачили все це своїми очима. Посадити їх не вдасться. Але вони знатимуть, що про них знаємо ми", - сказав Тука.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня 2015 року поблизу міста Щастя Луганської області було скоєно напад на зведену мобільну групу волонтера Андрія Галущенко ("Ендрю"), що протидіяла переміщенню контрабанди. В результаті нападу загинули двоє людей – сам волонтер і співробітник фіскальної служби, чотири людини були поранені. Тука заявляв, що Галущенко був його другом, і неодноразово привертав увагу громадськості до цієї справи.

У лютому 2016 року в Краматорську затримали підозрюваних у нападі на групу Галущенка демобілізованих бійців 92-ї бригади Олександра Свідра ("Змій") та Павла Долженка ("Крим"). Бійцям вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах) Кримінального кодексу України, яка передбачає, в тому числі, довічне позбавлення волі.

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Незадовго до їх затримання заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що Галущенко, живцем спалений у машині, насправді був "штатним негласним співробітником Служби безпеки, це не волонтер на добровільних засадах".

При цьому, за словами Матіоса, при нападі на групу Галущенка "було знищено значну кількість доказів".

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