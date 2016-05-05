В Одесі перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу
12:27, 05 травня 2016Суспільство
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В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу.
Одеський залізничний вокзал / londred.com
Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Кіра Голота, сьогодні близько 10.45 надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалу. На місце виїхали співробітники всіх відповідних служб і відомств.
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Всі пасажири і співробітники вокзального комплексу евакуйовані.
Проводиться перевірка території.
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