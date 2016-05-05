В Одесі перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу

Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Кіра Голота, сьогодні близько 10.45 надійшло анонімне повідомлення про замінування вокзалу. На місце виїхали співробітники всіх відповідних служб і відомств.

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Всі пасажири і співробітники вокзального комплексу евакуйовані.

Проводиться перевірка території.