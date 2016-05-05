Прикордонники розповіли про тренування "флотилії ДНР" на вкрадених у рибалок човнах

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян.

"1 травня на тимчасово непідконтрольній Україні території, в районі південно-західної околиці населеного пункту Сєдове Новоазовського району Донецької області проводилися тренування так званої "Азовської флотилії ДНР", - зазначив речник.

Читайте такожПрикордонники зафіксували польоти над окупованим Кримом 3 російських вертольотів та літака

До цих "навчань", додав він, було залучено чотири риболовецькі баркаси, раніше вилучені у місцевого населення.

"Ці човни не становлять ніякої бойової загрози. На них розміщується максимум по 5 бойовиків. На борту вони можуть мати при собі лише стрілецьке озброєння, підствольні гранатомети та міномети", - відзначив представник Держприкордонслужби.