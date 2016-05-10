Музей Революції Гідності буде фінансуватися за рахунок держбюджету

Відповідну постанову Кабінету міністрів №324 від 29 квітня 2016 року опубліковано на урядовому порталі.

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"Внести зміну до переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються, або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 листопада 2001 р. № 1557 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2098; 2015 р., № 40, ст. 1211), доповнивши його абзацом такого змісту: “Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні — Музей Революції Гідності”, - йдеться в документі.